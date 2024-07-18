В Самаре начали ремонт улиц, названных в честь Героев СССР

Будут благоустроены: улица Гастелло от дома № 243б на проспекте Карла Маркса до Московского шоссе и от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой; улица Карбышева на участке от улицы Блюхера до улицы Гагарина; проезд Мальцева в границах улицы Прожекторной и Заводского шоссе; улица Красильникова от Болгарского переулка до улицы 9 линия и от дома № 74 на улице 9 линия до улицы 12 линия; улица Александра Матросова от проспекта Карла Маркса до улицы Красных Коммунаров; улица Санфировой от улицы Блюхера до Московского шоссе; улица Зои Космодемьянской от Московского шоссе до улицы Георгия Димитрова.