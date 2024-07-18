Летают, орут и гадят. Чайки сводят с ума жителей Подмосковья

Звонкие чаячьи крики у жителей Клина в Московской области ассоциируются точно не с морем и отдыхом на пляже. С раннего утра птичьи колонии встают на крыло и начинают истошно орать. Ни о каком сне речи не идет. Местные регулярно жалуются на это в социальных сетях.
«Это ужас какой-то! Они начинают орать с 3:20 утра и на весь день. Словно на причале живем», — рассказал корреспонденту aif.ru житель Клина Егор.
Другая клинчанка по имени Наталья жалуется, что и в ее районе города ситуация с чайками такая же. В локальных сообществах люди пишут, что пернатые не только не дают покоя криком, но и замусорили город.
«Летают, орут и гадят!» — резюмировал другой житель Клина.
Колония вопящих
Основатель проекта АНО «Орнитарий» Вадим Мишин объяснил корреспонденту aif.ru, что проблема с чайками актуальна не только для Подмосковья, но и для самой столицы. Много раз в их организацию обращались с просьбой утихомирить пернатых. А как их утихомиришь?
«За последние годы их стало больше. Они начинают кричать с самого рассвета. А летом он наступает довольно рано — с трех часов утра. А крик чаек очень громкий, разумеется, людей это раздражает. При этом чайки бывают разных видов. Есть “Хохотунья”, так она вообще орет каким-то адским ведьминским смехом», — рассказал Мишин.
По его словам, даже карканье вороны значительно тише и менее раздражительное. При этом в чаячьем сообществе сейчас время «слетков» — это молодые птицы, которые учатся жить самостоятельно. Их родители находятся рядом, переживают за них и кричат. Только днем, в период жары, они успокаиваются.
«Это и в Клину, и по всей Москве. Чайки предпочитаются селиться на больших плоских пространствах. И обязательно, чтобы рядом была вода. Кровлю зданий они используют для гнездования. Селятся колониями. Если они облюбовали какое-то место, их количество будет расти в геометрической прогрессии», — объясняет орнитолог.
Бойтесь, пернатые!
Численность чаек напрямую зависит от твердых бытовых отходов. Свалки и крупные помойки — это их главная кормовая база. При этом чайки всеядны, им без разницы, чем питаться. Гниль вполне подходит.
«Наиболее эффективно в борьбе с чайками использование ловчих птиц. Она комплексная, используются дроны-муляжи. Например, ястребов, они летают и “кричат”, как ястребы. Чайки их боятся. Самое главное — разогнать колонию, где они гнездятся. При этом важно периодически выпускать настоящую хищную птицу, чтобы она подтверждала угрозу», — объясняет орнитолог способ борьбы с чайками.
Очень важно, чтобы пернатые осознавали реальность атаки хищника. Если ее не будет — чайки быстро привыкнут и будут игнорировать дроны-муляжи.
Мишин говорит, что чайки — головная боль сотрудников аэропортов. Увы, часто стаи чаек попадают в двигатели самолетов. Вдобавок чайки могут быть переносчиками опасных бактерий. Это происходит из-за того, как было сказано выше, что эта птица питается всем подряд. Орнитолог объясняет, что так через фекальные массы они могут заразить других птиц.