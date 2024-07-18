Летают, орут и гадят. Чайки сводят с ума жителей Подмосковья

По его словам, даже карканье вороны значительно тише и менее раздражительное. При этом в чаячьем сообществе сейчас время «слетков» — это молодые птицы, которые учатся жить самостоятельно. Их родители находятся рядом, переживают за них и кричат. Только днем, в период жары, они успокаиваются.