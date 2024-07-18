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Летают, орут и гадят. Чайки сводят с ума жителей Подмосковья

Жители подмосковного Клина жалуются на засилье чаек. Пернатые не дают людям покоя своими истошными криками. Есть ли управа на чаек? Ведь это не единственный подмосковный город, который они облюбовали.

Источник: РИА "Новости"

Звонкие чаячьи крики у жителей Клина в Московской области ассоциируются точно не с морем и отдыхом на пляже. С раннего утра птичьи колонии встают на крыло и начинают истошно орать. Ни о каком сне речи не идет. Местные регулярно жалуются на это в социальных сетях.

«Это ужас какой-то! Они начинают орать с 3:20 утра и на весь день. Словно на причале живем», — рассказал корреспонденту aif.ru житель Клина Егор.

Другая клинчанка по имени Наталья жалуется, что и в ее районе города ситуация с чайками такая же. В локальных сообществах люди пишут, что пернатые не только не дают покоя криком, но и замусорили город.

«Летают, орут и гадят!» — резюмировал другой житель Клина.

Колония вопящих

Основатель проекта АНО «Орнитарий» Вадим Мишин объяснил корреспонденту aif.ru, что проблема с чайками актуальна не только для Подмосковья, но и для самой столицы. Много раз в их организацию обращались с просьбой утихомирить пернатых. А как их утихомиришь?

«За последние годы их стало больше. Они начинают кричать с самого рассвета. А летом он наступает довольно рано — с трех часов утра. А крик чаек очень громкий, разумеется, людей это раздражает. При этом чайки бывают разных видов. Есть “Хохотунья”, так она вообще орет каким-то адским ведьминским смехом», — рассказал Мишин.

По его словам, даже карканье вороны значительно тише и менее раздражительное. При этом в чаячьем сообществе сейчас время «слетков» — это молодые птицы, которые учатся жить самостоятельно. Их родители находятся рядом, переживают за них и кричат. Только днем, в период жары, они успокаиваются.

«Это и в Клину, и по всей Москве. Чайки предпочитаются селиться на больших плоских пространствах. И обязательно, чтобы рядом была вода. Кровлю зданий они используют для гнездования. Селятся колониями. Если они облюбовали какое-то место, их количество будет расти в геометрической прогрессии», — объясняет орнитолог.

Бойтесь, пернатые!

Численность чаек напрямую зависит от твердых бытовых отходов. Свалки и крупные помойки — это их главная кормовая база. При этом чайки всеядны, им без разницы, чем питаться. Гниль вполне подходит.

«Наиболее эффективно в борьбе с чайками использование ловчих птиц. Она комплексная, используются дроны-муляжи. Например, ястребов, они летают и “кричат”, как ястребы. Чайки их боятся. Самое главное — разогнать колонию, где они гнездятся. При этом важно периодически выпускать настоящую хищную птицу, чтобы она подтверждала угрозу», — объясняет орнитолог способ борьбы с чайками.

Очень важно, чтобы пернатые осознавали реальность атаки хищника. Если ее не будет — чайки быстро привыкнут и будут игнорировать дроны-муляжи.

Мишин говорит, что чайки — головная боль сотрудников аэропортов. Увы, часто стаи чаек попадают в двигатели самолетов. Вдобавок чайки могут быть переносчиками опасных бактерий. Это происходит из-за того, как было сказано выше, что эта птица питается всем подряд. Орнитолог объясняет, что так через фекальные массы они могут заразить других птиц.

флора и фауна