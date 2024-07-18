Звездное небо, скульптуры и тенистые аллеи. Как изменится исторический парк Камышина: видеорепортаж

— Осенью прошлого года мы провели голосование среди жителей города, предложив им на выбор три площадки, которые, по мнению камышан, нуждаются в первоочередном обновлении, — рассказывает председатель комитета по культуре администрации городского округа Марина Таранова. — Горожане могли проголосовать всеми удобными способами — и в электронном виде, и лично прийти в администрацию и в другие открытые для этого пункты. По итогам большинство горожан отдали свой голос за наш парк. Для нас это было неудивительно. Эта территория крайне популярна у горожан, да вы и сами посмотрите — тут и пенсионеры отдыхают, и мамы с папами с колясками, а сколько детей на аттракционах!