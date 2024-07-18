На Южном Урале владельцы овец заплатят 1,7 млн за уничтоженный урожай гречихи

Соответствующее решение принял Верхнеуральский районный суд.
С иском к местной жительнице и индивидуальному предпринимателю обратилась фирма, владеющая земельными участками, на которых осуществляется выращивание сельскохозяйственных культур.
Из фабулы дела следует, что в начале августа 2023 года на земельных участках был зафиксирован факт порчи и потравы урожая гречихи. При осмотре стало понятно, что посевы затоптали и съели овцы.
Сотрудники полиции и специалисты Россельхознадзора доподлинно установили, что животные принадлежать одной из местных жительниц и индивидуальному предпринимателю.
«С гражданки и индивидуального предпринимателя солидарно взыскана сумма причиненного ущерба в размере 1 млн 708 тыс. 826 рублей 70 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 тыс. 744 рубля 13 копеек», — говорится в комментарии суда. Также уточняется, что иск удовлетворен частично.
Решение вступило в законную силу.