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На Южном Урале владельцы овец заплатят 1,7 млн за уничтоженный урожай гречихи

В Челябинской области владельцы овец заплатят 1,7 млн рублей за уничтоженный урожай гречихи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Российская газета

Соответствующее решение принял Верхнеуральский районный суд.

С иском к местной жительнице и индивидуальному предпринимателю обратилась фирма, владеющая земельными участками, на которых осуществляется выращивание сельскохозяйственных культур.

Из фабулы дела следует, что в начале августа 2023 года на земельных участках был зафиксирован факт порчи и потравы урожая гречихи. При осмотре стало понятно, что посевы затоптали и съели овцы.

Сотрудники полиции и специалисты Россельхознадзора доподлинно установили, что животные принадлежать одной из местных жительниц и индивидуальному предпринимателю.

«С гражданки и индивидуального предпринимателя солидарно взыскана сумма причиненного ущерба в размере 1 млн 708 тыс. 826 рублей 70 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 тыс. 744 рубля 13 копеек», — говорится в комментарии суда. Также уточняется, что иск удовлетворен частично.

Решение вступило в законную силу.

сельское хозяйство