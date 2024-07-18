В Волгограде начался капремонт дороги на Авиагородок

Как сообщает ИА «Высота 102», строители уже отфрезеровали асфальт на участке протяжённостью 2,3 тыс. метров, установили бордюрный камень, укрепили щебёночное основание проезжей части, а также уложили первый, выравнивающий слой асфальта.
— На завершающем этапе подрядная организация уложит финальный, нанесет линии дорожной разметки в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Общая площадь нового двухслойного полотна составит почти 20 тыс. кв. метров, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.
Отметим, по информации муниципалитета, в 2024 году должны быть отремонтированы 43 участка дорог общей протяжённостью порядка 33 километров.
Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги — новые возможности региона».