В Волгограде начался капремонт дороги на Авиагородок

Как сообщает ИА «Высота 102», строители уже отфрезеровали асфальт на участке протяжённостью 2,3 тыс. метров, установили бордюрный камень, укрепили щебёночное основание проезжей части, а также уложили первый, выравнивающий слой асфальта.