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В Волгограде начался капремонт дороги на Авиагородок

В Кировском районе Волгограда специалисты подрядной организации приступили к обновлению единственной дороги, соединяющей Авиагородок со Второй продольной магистралью.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ИА «Высота 102», строители уже отфрезеровали асфальт на участке протяжённостью 2,3 тыс. метров, установили бордюрный камень, укрепили щебёночное основание проезжей части, а также уложили первый, выравнивающий слой асфальта.

— На завершающем этапе подрядная организация уложит финальный, нанесет линии дорожной разметки в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Общая площадь нового двухслойного полотна составит почти 20 тыс. кв. метров, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, по информации муниципалитета, в 2024 году должны быть отремонтированы 43 участка дорог общей протяжённостью порядка 33 километров.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги — новые возможности региона».

строительство