Движение ограничат по улице Литвинова в Иркутске на десять дней

На улице Литвинова в Иркутске введут ограничение движения автотранспорта. На протяжении 10 дней проезд будет возможен только по одной полосе дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
— С 20:00 19 июля до 20:00 29 июля будет ограничено движение по улице Литвинова напротив дома на Дзержинского, 32, — поделились в пресс-службе.
На участке проведут ремонтные работы на теплотрассе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в соседнем со столицей региона Ангарске появится лыжероллерная трасса. Работы на спортобъекте уже близятся к финалу.