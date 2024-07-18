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Движение ограничат по улице Литвинова в Иркутске на десять дней

С 19 июля на участке будет только одна полоса для движения.

Источник: Комсомольская правда

На улице Литвинова в Иркутске введут ограничение движения автотранспорта. На протяжении 10 дней проезд будет возможен только по одной полосе дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

— С 20:00 19 июля до 20:00 29 июля будет ограничено движение по улице Литвинова напротив дома на Дзержинского, 32, — поделились в пресс-службе.

На участке проведут ремонтные работы на теплотрассе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в соседнем со столицей региона Ангарске появится лыжероллерная трасса. Работы на спортобъекте уже близятся к финалу.