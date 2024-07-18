На суд по делу Гершковича пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге

На суд по делу американского журналиста Эвана Гершковича пришел генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Однако поскольку суд проходит в закрытом режиме, попасть в зал он не смог. Присутствовать на нем могут только участники процесса.
Напомним, американца Эвана Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге в ресторане Bukowski. Его обвиняют в попытке шпионажа. ФСБ предполагает, что журналист по заданию ЦРУ собирал об «Уралвагонзаводе» сведения, составляющие государственную тайну.
18 июля в Свердловском областном суде началось второе заседание по делу Эвана Гершковича.