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На суд по делу Гершковича пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге

На суд по делу Эвана Гершковича пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча.

Источник: Комсомольская правда

На суд по делу американского журналиста Эвана Гершковича пришел генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Однако поскольку суд проходит в закрытом режиме, попасть в зал он не смог. Присутствовать на нем могут только участники процесса.

Напомним, американца Эвана Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге в ресторане Bukowski. Его обвиняют в попытке шпионажа. ФСБ предполагает, что журналист по заданию ЦРУ собирал об «Уралвагонзаводе» сведения, составляющие государственную тайну.

18 июля в Свердловском областном суде началось второе заседание по делу Эвана Гершковича.