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Волгоградцев предупредили об опасном молоке от «призрака»

В региональном управлении Роспотребнадзоре выявили факт фальсификации молочной продукции.

Источник: РИА "Новости"

Его изготовителем стало предприятие-фантом.

Сотрудники ведомства выяснили, что на этикетке молока указано, что продукция производится в деревне Кузьмино-Доможирово Щекинского района Тульской области. Однако проверка показала, что никакого предприятия по заявленному адресу нет.

В Роспотребнадзоре предупредили, что продукция ООО «Мосальский молокозавод» может быть произведена нелегально или фальсифицирована. Информацию передали в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

В волгоградском управлении призвали местных жителей позвонить на горячую линию (+7 (8442) 24−36−30), если они обнаружат в магазинах продукцию, выработанную несуществующим предприятием.