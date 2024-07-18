Волгоградцев предупредили об опасном молоке от «призрака»

Его изготовителем стало предприятие-фантом.
Сотрудники ведомства выяснили, что на этикетке молока указано, что продукция производится в деревне Кузьмино-Доможирово Щекинского района Тульской области. Однако проверка показала, что никакого предприятия по заявленному адресу нет.
В Роспотребнадзоре предупредили, что продукция ООО «Мосальский молокозавод» может быть произведена нелегально или фальсифицирована. Информацию передали в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
В волгоградском управлении призвали местных жителей позвонить на горячую линию (