Подростков из Астаны научат резать скот и стрелять из лука

Курс «Кемел жігіт — күйеу бала» будет проходить в течение двух дней в этноауле «Жеті қазына» на территории национального парка «Бурабай». Практические занятия призваны воспитать в подростках такие традиционные умения, как забой скота, традиционная разделка, засолка и нарезка мяса, традиционное подношение блюд, ознакомились с конской упряжкой, верховая езда, стрельба из лука и многое другое.
Цель данного курса — возрождение национальных ценностей и исторического сознания среди молодежи, прославление казахской самобытности и традиций. В мероприятии приняли участие 60 детей.
В ходе курса состоятся теоретические и практические занятия. Теоретические занятия охватывают направления «Казахская история и традиции», «Национальное воспитание в пословицах», «Жігіттің үш жұрты».
Для родителей, приехавших посмотреть выступления своих детей, организуют образовательные лекции и семинары-тренинги по темам «Основы предпринимательства», «Взаимоотношения между детьми-подростками и родителями».
Открытие курса состоялось с исполнения Государственного гимна, после чего поздравительное слово было предоставлено председателю маслихата Астаны Ерлану Каналимову. В своем выступлении он отметил, что, государство оказывает большую поддержку духовному, научному и культурному развитию молодежи. Он призвал молодежь быть патриотичной и сплоченной, не забывать историю и культуру страны, уважать старших и почитать младших.
Следующим с приветственным словом выступил главный имам мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан Асанов. Он подчеркнул важность названия интеллектуального курса и попросить не забывать о ценностях и традициях нашего народа, а также добавил, что, необходимо не только впитывать в себя духовность, но и закалять свое тело, тем самым можно достичь совершенства, чему и способствуют задачи курса.
В том числе взял слово и родитель одного из детей Нұрлыбек Сәмек, который поблагодарил Управление по делам религий акимата Астаны и Центр изучения религий за открытие курса.