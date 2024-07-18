Подростков из Астаны научат резать скот и стрелять из лука

Следующим с приветственным словом выступил главный имам мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан Асанов. Он подчеркнул важность названия интеллектуального курса и попросить не забывать о ценностях и традициях нашего народа, а также добавил, что, необходимо не только впитывать в себя духовность, но и закалять свое тело, тем самым можно достичь совершенства, чему и способствуют задачи курса.