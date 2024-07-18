В столице Татарстана 10 августа ограничат движение транспорта по ряду улиц

В связи с проведением «Казанского триатлона — 2024» в столице РТ 10 августа ограничат движение транспорта по ряду улиц. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.
С 4:30 до 14:30 будут перекрыты следующие участки:
на ул. Сибгата Хакима, от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана (приостановление двух направлений движения);
на ул. Сибгата Хакима, от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской (приостановление движения в двух направлениях с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина);
на ул. Чистопольской, от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую (приостановление трех правых полос движения);
на ул. Чистопольской, от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление трех правых полос движения);
по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», а также по нижнему мосту, от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до пр. Ямашева (полное ограничение движения).
С 4:30 до 16:00 ограничения коснутся следующих участков:
съезд по ул. Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима (приостановление одного направления движения);
ул. Сибгата Хакима, от ул. Декабристов до ул. Абсалямова (приостановление двух направлений движения).
С 7:00 до 16:00 будет приостановлено движение в двух направлениях на ул. Пролетарской.