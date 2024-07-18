Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Татарстана 10 августа ограничат движение транспорта по ряду улиц

Это связано с проведением «Казанского триатлона — 2024».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с проведением «Казанского триатлона — 2024» в столице РТ 10 августа ограничат движение транспорта по ряду улиц. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

С 4:30 до 14:30 будут перекрыты следующие участки:

на ул. Сибгата Хакима, от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана (приостановление двух направлений движения);

на ул. Сибгата Хакима, от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской (приостановление движения в двух направлениях с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина);

на ул. Чистопольской, от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую (приостановление трех правых полос движения);

на ул. Чистопольской, от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление трех правых полос движения);

по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», а также по нижнему мосту, от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до пр. Ямашева (полное ограничение движения).

С 4:30 до 16:00 ограничения коснутся следующих участков:

съезд по ул. Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима (приостановление одного направления движения);

ул. Сибгата Хакима, от ул. Декабристов до ул. Абсалямова (приостановление двух направлений движения).

С 7:00 до 16:00 будет приостановлено движение в двух направлениях на ул. Пролетарской.