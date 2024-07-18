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В Волгограде ищут подрядчика, который снесет бывший «МАН» возле собора за 3 млн

С павильона на площади Павших Борцов сняли все ограничения.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде ищут подрядчика, который снесет павильон бывшего магазина «МАН» на площади Павших Борцов рядом с собором. Администрация Центрального района запустила конкурсные процедуры по отбору организации, которая выполнит демонтаж нестационарного объекта на улице Гоголя, 5. На работы выделяют 30 дней срока и 3,1 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.

Арбитражный суд Волгоградской области признал павильон самостроем, поддержав позицию администрации города. Судебные разбирательства по этому поводу длились не один год.

— Решение вступило в законную силу, обеспечительные меры, устанавливаемые на период рассмотрения, в том числе между владельцем павильона и третьими лицами сняты, — подчеркивают городские власти.

В марте 2023 года власти издали распоряжение, по которому торговый павильон площадью около 589 кв. метров должен был снести сам собственник. Но из-за судебных разбирательств между владельцем и третьими лицами на объект наложили обеспечительные меры. Так что властям пришлось терпеть еще больше года. Часть площадей заняли арендаторы под различные заведения общепита, часть пустовали.

— Все арендаторы торговых площадей в данном павильоне могут продолжить хозяйственную деятельность в нестационарных торговых объектах, включенных в действующую схему размещения НТО, или выступить с инициативой о включении в схему нового объекта, — заявляют в мэрии.

А на месте бывшего «МАНа» территорию обещают благоустроить в едином стиле с окружающими объектами.

строительство