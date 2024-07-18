В Волгограде ищут подрядчика, который снесет бывший «МАН» возле собора за 3 млн

В марте 2023 года власти издали распоряжение, по которому торговый павильон площадью около 589 кв. метров должен был снести сам собственник. Но из-за судебных разбирательств между владельцем и третьими лицами на объект наложили обеспечительные меры. Так что властям пришлось терпеть еще больше года. Часть площадей заняли арендаторы под различные заведения общепита, часть пустовали.