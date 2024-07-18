В Омске из-за ливня отключились 45 светофоров и вышли из строя троллейбусы

Из-за мощного ливня, который обрушился на Омск 17 июля, из строя вышли 45 светофоров — их уже починили. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест в своём официальном телеграм-канале.
За день в городской Единую дежурно-диспетчерскую службу обратились 532 человека из-за плохой погоды. Большинство из обращений уже отработано.
В диспетчерскую АО «Омскэлектро» поступило 40 заявок. Работа нарушена на 16 кабельных линиях и 10 трансформаторных подстанциях. Нарушения устраняли 12 аварийно-восстановительных бригад предприятия, более 20 единиц специализированной техники. Теперь все подстанции работают в обычном режиме.
В управление дорожного хозяйства и благоустройства поступило 28 заявок. На места затоплений выехали 17 откачивающих машин. Все заявки тоже отработаны. На контроле осталось только два участка дороги.
Из-за ливня пострадал общественный транспорт — ограничили движение по маршрутам № 4 и № 67. Сейчас и их работа восстановлена.
Работа по ликвидации последствий ливня продолжается. Телефон ЕДДС города: 78−78−78.