Хабаровский край в пятницу зальёт дождями

Хабаровский край в пятницу, 19 июля, останется под влиянием циклона, который пришёл к нам в четверг из северо-восточных районов Китая. С юга он затягивает потоки тёплого и влажного воздуха. Почти весь регион в предстоящие сутки будет заливать дождями. На севере тоже дождливо, но там совершенно другие атмосферные процессы. Тучи там идут с акватории Охотского моря, от того на его побережье очень промозгло и холодно — не теплее +15 градусов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС.