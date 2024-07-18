Хабаровский край в пятницу зальёт дождями

Хабаровский край в пятницу, 19 июля, останется под влиянием циклона, который пришёл к нам в четверг из северо-восточных районов Китая. С юга он затягивает потоки тёплого и влажного воздуха. Почти весь регион в предстоящие сутки будет заливать дождями. На севере тоже дождливо, но там совершенно другие атмосферные процессы. Тучи там идут с акватории Охотского моря, от того на его побережье очень промозгло и холодно — не теплее +15 градусов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске в ночь на пятницу ожидается сильный дождь. Ветер южный 8 — 13 метров в секунду, температура +19… +21. Днём ветер сменится на юго-западный, но дуть будет с той же силой, при кратковременных осадках воздух может прогреться до +26… +28 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре предстоящей ночью душно, +21… +23 и при этом ливень. Днём в городе Юности осадки будут кратковременными, температура воздуха до +27. Ветер южный 6−11 м/с.
На юге Хабаровского края и в Бикине, и в Вяземском сохранится дождливая погода и при том очень душная. Ночью до +23, днём до 29 тепла. Ветер сохранит южное направление.
В Троицком ночные температуры +20… +22, ожидается сильный дождь, днём +25… +27, кратковременные осадки. Всю пятницу ветер будет дуть с юга со скоростью 6 — 11 м/с.
В Чегдомыне после ночных +16… +18 после обеда воздух прогреется до 28 градусов выше ноля, кратковременные дожди.
Дожди в пятницу дотянутся и до побережья Татарского пролива. В Советской Гавани этой ночью при кратковременных осадках температура воздуха составит +15… +17, днём обещают не выше +23.
В селе им. Полины Осипенко ночью северный ветер сменится юго-восточным 6 — 11 м/с, ожидается сильный дождь, температура воздуха +16… +18. Днём дождь, но воздух прогреется до +22… +24 градусов.
А вот в Николаевске-на-Амуре предстоящей ночью осадков ещё не ждут, температура воздуха +17… +19, днём при +21… +22 градусов начнутся кратковременные дожди. Ветер с юго-востока 7 — 12 м/с.
В Чумикан в пятницу, как ожидается, вернётся промозглая погода. Ночью дождь при температуре +8… +10. Днём при северо-восточном ветре и сильном дожде будет не выше +15 градусов.
В Аяне в течение суток возможны кратковременные дожди. Ночь обещает быть холодной +9… +11, днём +12… +14, ветер северо-восточный 9 — 14 метров в секунду с порывами до 15−20 м/с.
А в Охотске в течение дня возможны небольшие дожди, температура воздуха ночью +11… +13, днём до +14 градусов.
На Амуре у Хабаровска спад уровня ускоряется, в ближайшие двое суток он снизится ещё на 50 — 60 см. По данным на утро, 18 июля, вода в районе краевой столицы была на отметке +188 см. Годом ранее в этот же день уровень Амура составлял 135 см. Вода сейчас прогрелась до +23 градусов.