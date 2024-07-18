Адвокат Иваненко: Telegram-вымогательства далеки от уголовно-наказуемого деяния

Адвокат адвокатской палаты г. Москвы Григорий Иваненко (бывший руководитель следственного отдела СК РФ): «Современные Теlegram-вымогательства очень далеки от уголовно-наказуемого вымогательства. Лично меня в этой ситуации смущает еще и то, что наказание за эти деяния сопоставимо с наказанием для реальных вымогателей. Иными словами, за смс-переписку с упоминанием суммы в размере более 1 млн рублей можно претендовать на срок от 7 до 15 лет. Только вдумайтесь — за смс-переписку. Очевидно, что такое наказание через чур избыточное, а действия, за которые можно получить такое наказание, весьма сомнительны с точки зрения правил квалификации преступлений».