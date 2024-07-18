Массовое самоуничтожение пчел произошло в Ростовской области

Посты о массовой гибели пчел опубликовала жительница Ростовской области на своей странице в соцсетях. По информации женщины, в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района пострадали сразу несколько владельцев пасек.
В одном из видео местный житель рассказал, что зарегистрировал 20 пчелосемей, и до определенного времени все было в порядке, но потом его пчелы «стали агрессивными, начали странно кружиться и в итоге погибали».
Причины подобного самоуничтожения перепочатокрылых неизвестны. Одни предполагают, что на пчел могли повлиять какие-то химикаты, другие, наоборот, утверждают, что массовая гибель их медоносных подопечных не связана с отравлением.
Официально какую-либо из выдвинутых версий не подтверждали. По крайней мере, редакция «КП — Ростов-на-Дону» не располагает документами, которые якобы пчеловодам предоставили в Ростовской областной ветеринарной лаборатории.