На МЦК сократят интервалы до четырех минут 20 и 27 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Интeрвал движeния на Москoвском цeнтральном кoльце (МЦК) сократится 20 и 27 июля в вeчернее врeмя в связи с мероприятиями в «Лужниках». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«По субботам, 20 и 27 июля, “Ласточки” на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным четырехминутным интервалом до 23:30 (в обычный выходной день — до 18:00)», — сообщили в МЖД.
По информации МЖД, время ожидания сократится из-за проведения мероприятий на стадионе «Лужники», рядом с которым расположена одноименная станция МЦК.