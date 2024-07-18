На МЦК сократят интервалы до четырех минут 20 и 27 июля

«По субботам, 20 и 27 июля, “Ласточки” на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным четырехминутным интервалом до 23:30 (в обычный выходной день — до 18:00)», — сообщили в МЖД.

По информации МЖД, время ожидания сократится из-за проведения мероприятий на стадионе «Лужники», рядом с которым расположена одноименная станция МЦК.