Дополнительные работы в 150 домах Братска проведет Фонд капремонта

Фонд капремонта проведет дополнительные работы в 150 уже отремонтированных домах Братска. Соответствующий документ подписали администрация города и руководство регионального фонда. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.
— В соглашении закрепили договоренность о том, что в зависимости от ситуации мы можем менять очередность выполнения ремонтов и сроков, как это сделали с домом на Тургенева 1а. По этому адресу сгорела крыша дома. Зима не за горами и ремонт нужен уже сегодня. Совместным решением сроки выполнения работ перенесли на ближайшее время, чтобы как можно быстрее отремонтировать кровлю, — поделился градоначальник.
Благодаря своевременным взносам от жителей города, фонд может оперативно отреагировать на нужду и скорректировать сроки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске появится новая лыжероллерная трасса в черте города. Единственный спортобъект сейчас находится далеко и до него неудобно добираться спортсменам. На новом же, строительные работы вышли на финишную прямую.