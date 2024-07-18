Дополнительные работы в 150 домах Братска проведет Фонд капремонта

— В соглашении закрепили договоренность о том, что в зависимости от ситуации мы можем менять очередность выполнения ремонтов и сроков, как это сделали с домом на Тургенева 1а. По этому адресу сгорела крыша дома. Зима не за горами и ремонт нужен уже сегодня. Совместным решением сроки выполнения работ перенесли на ближайшее время, чтобы как можно быстрее отремонтировать кровлю, — поделился градоначальник.