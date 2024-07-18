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Жители Новосибирска на выходных почувствуют магнитную бурю

В субботу, 20 июля, жителей Новосибирска ожидает магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Сиб.фм

Ожидается геомагнитный удар на уровне четырех баллов из десяти. Эта магнитная буря слабая. Однако способна вызвать у метеозависимых людей различные неприятные ощущения, включая головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

Специалисты рекомендуют горожанам быть внимательными и ограничить физические нагрузки во время магнитной бури. Также важно избегать длительных пребываний на работе и поддерживать здоровый образ жизни для поддержания хорошего самочувствия.

Особенно подвержены влиянию магнитной бури люди, чувствительные к изменениям в окружающей среде, так как они могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность, снижение концентрации и скачки артериального давления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы стали чаще покупать болеутоляющие и средства от отравлений.