На Кубани стоит опасная атмосферная засуха

В Краснодарском крае атмосферная засуха достигла опасного агрометеорологического явления, критическая ситуация наблюдается в 20 районах, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.
Высокие температуры 30−40°С держатся почти месяц, и столько же в некоторых районах не было эффективных осадков. Это зафиксировали в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Славянском и Калининском районах.
Атмосферная засуха сохраняется на большей части Кубани. Текущая неделя особенно жаркая, что приводит к сбоям систем электроснабжения и аварийным отключением сразу нескольких десяток улиц.
Ранее ИА KrasnodarMedia писало о новых температурных рекордах, которые зафиксированы на Кубани. По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля температура в регионе будет в пределах 38−39°С.