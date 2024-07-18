На Кубани стоит опасная атмосферная засуха

Высокие температуры 30−40°С держатся почти месяц, и столько же в некоторых районах не было эффективных осадков. Это зафиксировали в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Славянском и Калининском районах.