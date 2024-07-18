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На Кубани стоит опасная атмосферная засуха

Осадки не выпадали до 30 дней в некоторых районах Краснодарского края.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 755 мм рт. ст. +26°

В Краснодарском крае атмосферная засуха достигла опасного агрометеорологического явления, критическая ситуация наблюдается в 20 районах, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Высокие температуры 30−40°С держатся почти месяц, и столько же в некоторых районах не было эффективных осадков. Это зафиксировали в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Славянском и Калининском районах.

Атмосферная засуха сохраняется на большей части Кубани. Текущая неделя особенно жаркая, что приводит к сбоям систем электроснабжения и аварийным отключением сразу нескольких десяток улиц.

Ранее ИА KrasnodarMedia писало о новых температурных рекордах, которые зафиксированы на Кубани. По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля температура в регионе будет в пределах 38−39°С.