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В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма троих детей временно забрали у родителей, устроивших пьяный отдых на пляже. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю, условия проживания несовершеннолетних проверили после видео с пляжа, опубликованного в интернете.

«В одной из социальных сетей были опубликованы кадры с пляжа в Новофедоровке Сакского района, на которых видно, как отдыхающая семья в присутствии малолетнего ребенка злоупотребляет спиртными напитками и неподобающе себя ведет», — сказано в сообщении.

По данному факту правоохранители провели проверку, опросили соседей и выяснили, что в семье в неудовлетворительных условиях проживают трое детей в возрасте четырех, шести и 12 лет. Учитывая ненадлежащее поведение родителей, соответствующими органами принято решение о временном изъятии детей. Сейчас они находятся в госучреждении, в безопасности.

На мужчину и женщину составили админпротоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья поставлена на профилактический учет ОВД.

«Все собранные материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения граждан к ответственности и принятию решения о возврате детей», — уточнили в полиции.