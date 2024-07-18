В Крыму у родителей изъяли детей из-за пьяного отдыха на пляже

По данному факту правоохранители провели проверку, опросили соседей и выяснили, что в семье в неудовлетворительных условиях проживают трое детей в возрасте четырех, шести и 12 лет. Учитывая ненадлежащее поведение родителей, соответствующими органами принято решение о временном изъятии детей. Сейчас они находятся в госучреждении, в безопасности.