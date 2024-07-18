Власти объяснили транспортную недоступность ряда нижегородских улиц

В Нижнем Новгороде есть территории, куда нельзя добраться общественным транспортом. Власти объяснили, почему некоторые улицы и микрорайону не обеспечены автобусами, сообщает ИА «В городе N».
В отдельных местах жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться до остановки. Так, есть проблемы с транспортной доступностью у жителей Гребешковского откоса и ближайших улиц Гаршина, Соревнования, Ярославская и Чернышевского, а также у жителей улиц Яблоневая и Овражная. в Нижегородском районе, в поселке Новопокровском Советского района, улиц Должанская, Мануфактурная и Ярмарочного проезда в Канавине, в микрорайоне Красная Этна в Ленинском районе, в Гнилицах и Нагулине в Автозаводском, у сормовичей, живущих в границах улиц Судовой, Танкистов, Александра Невского и речки Черной.
Власти объясняют, что на этих территориях нет подъездных путей, по которым по нормативам разрешается ходить общественному транспорту. Дороги нужно расширять до 7 метров. Также нужны оборудованные остановки и разворотные площадки.
Но проблемы есть и у территорий, казалось бы, обеспеченных транспортом. Так, за доступность набережной Гребного канала, Александровской слободы и Подновья отвечают два автобуса А-5, которые ходят с большими перерывами.
На маршруте до Щелоковского хутора и Сахарного дола должен ходить А-28, который можно ждать по полтора часа и не дождаться.
В Московском районе трудности испытывают жители Березовой поймы — единственный доступный автобус № 210 забит дачниками и не всегда ходит по расписанию.
А вот «Окскому берегу» в Приокском районе и ЖК «Торпедо» на Автозаводе повезло больше — их обеспечили общественным транспортом.