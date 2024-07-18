Власти объяснили транспортную недоступность ряда нижегородских улиц

В отдельных местах жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться до остановки. Так, есть проблемы с транспортной доступностью у жителей Гребешковского откоса и ближайших улиц Гаршина, Соревнования, Ярославская и Чернышевского, а также у жителей улиц Яблоневая и Овражная. в Нижегородском районе, в поселке Новопокровском Советского района, улиц Должанская, Мануфактурная и Ярмарочного проезда в Канавине, в микрорайоне Красная Этна в Ленинском районе, в Гнилицах и Нагулине в Автозаводском, у сормовичей, живущих в границах улиц Судовой, Танкистов, Александра Невского и речки Черной.