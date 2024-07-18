Главные новости 18 июля 2024 года

Стрелявший в Трампа оставил послание в Steam. Стрелок анонсировал свою «премьеру» в день покушения на Трампа. До стрельбы он также искал в интернете информацию про «серьезное депрессивное расстройство». Одноклассники признались, что над юношей часто издевались.