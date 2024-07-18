Главные новости 18 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 18 июля 2024 года.
ВКС России ударили по военному аэродрому в Миргороде
Ночью был нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, где базируются тренировочные самолеты. Зафиксировано большое зарево и сильная взрывная волна. НПЗ Кременчуга и вагоностроительный завод также пострадали.
Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе
Стрелявший в Трампа оставил послание в Steam. Стрелок анонсировал свою «премьеру» в день покушения на Трампа. До стрельбы он также искал в интернете информацию про «серьезное депрессивное расстройство». Одноклассники признались, что над юношей часто издевались.
В Крынках пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ
В Херсонской области с октября 2023 года по июнь 2024 года пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ, сообщает «Следствие. Инфо». Вывезти и похоронить удалось только 262. Задачу удержания Крынок называют «сверхтяжелой».
Байден заявил, что устал от Маска и его «богатых дружков»
Президент США Джо Байден обвинил Илона Маска в попытке «купить выборы». В соцсети X он критиковал Маска и предложил жертвовать демократам, призывая «победить» Трампа. Маск планирует голосовать за республиканца.
Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку
Банки повышают ставки на более одной льготной ипотеки: заемщики, имеющие несколько таких кредитов, сталкиваются с увеличением ставок по последнему кредиту, сообщает РБК. Банки подчёркивают, что это редкие случаи.