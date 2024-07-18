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Главные новости 18 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 18 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 18 июля 2024 года.

ВКС России ударили по военному аэродрому в Миргороде

Ночью был нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, где базируются тренировочные самолеты. Зафиксировано большое зарево и сильная взрывная волна. НПЗ Кременчуга и вагоностроительный завод также пострадали.

Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе

Стрелявший в Трампа оставил послание в Steam. Стрелок анонсировал свою «премьеру» в день покушения на Трампа. До стрельбы он также искал в интернете информацию про «серьезное депрессивное расстройство». Одноклассники признались, что над юношей часто издевались.

В Крынках пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ

В Херсонской области с октября 2023 года по июнь 2024 года пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ, сообщает «Следствие. Инфо». Вывезти и похоронить удалось только 262. Задачу удержания Крынок называют «сверхтяжелой».

Байден заявил, что устал от Маска и его «богатых дружков»

Президент США Джо Байден обвинил Илона Маска в попытке «купить выборы». В соцсети X он критиковал Маска и предложил жертвовать демократам, призывая «победить» Трампа. Маск планирует голосовать за республиканца.

Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку

Банки повышают ставки на более одной льготной ипотеки: заемщики, имеющие несколько таких кредитов, сталкиваются с увеличением ставок по последнему кредиту, сообщает РБК. Банки подчёркивают, что это редкие случаи.