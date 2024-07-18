Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил строительство на земле стадиона «Пионер» в Иркутске

Прокуратора добивается возвращения земли в собственность города.

Источник: Комсомольская правда

Стадион «Пионер» пытаются отсудить из незаконного владения индивидуального предпринимателя Иркутска. Площадь земельного участка составляет 8379 кв.м. 17 июля состоялось судебное заседание по этому делу в результате которого прокуратура требовала запрета капитального строительства на территории стадиона. Об этом КП-Иркутск сообщили в тг-канале арбитражного суда.

— Заявление прокураторы Иркутской области об обеспечении иска удовлетворено, индивидуальному предпринимателю запрещено осуществлять на земельном участке строительство объектов капитального строительства, — сообщили в пресс-службе.

Сегодня также сообщили о том, что разбирательство по делу отложено до 25 сентября 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что нефтетранспортники обследовали 6,5 тыс. км трубопроводов.