Суд запретил строительство на земле стадиона «Пионер» в Иркутске

Стадион «Пионер» пытаются отсудить из незаконного владения индивидуального предпринимателя Иркутска. Площадь земельного участка составляет 8379 кв.м. 17 июля состоялось судебное заседание по этому делу в результате которого прокуратура требовала запрета капитального строительства на территории стадиона. Об этом КП-Иркутск сообщили в тг-канале арбитражного суда.