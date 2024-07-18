Новые ограничения для мигрантов ввели на Кубани

На Кубани с 22 сентября 2024 года вступит в силу запрет на привлечение мигрантов для работы на сельхозпредприятиях, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг. Также нельзя будет нанимать гастарбайтеров для помощи в домашнем хозяйстве. Трудовые соглашения с иностранцами работодателям придется расторгнуть, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.