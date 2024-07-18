Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые ограничения для мигрантов ввели на Кубани

Гастарбайтеров нельзя будет привлекать к работе в ряде отраслей экономики.

Источник: KrasnodarMedia.su

На Кубани с 22 сентября 2024 года вступит в силу запрет на привлечение мигрантов для работы на сельхозпредприятиях, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг. Также нельзя будет нанимать гастарбайтеров для помощи в домашнем хозяйстве. Трудовые соглашения с иностранцами работодателям придется расторгнуть, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Ранее в регионе ограничения на трудоустройство мигрантов ввели в сферах торговли, общепита, образования, здравоохранения, спорта, предоставления персональных услуг. На территории Кубани также нельзя привлекать по патентам иностранцев для работы курьерами, водителями такси и пассажирского транспорта.

При игнорировании новых ограничений работодателей будут наказывать. За каждого привлеченного вне закона мигранта придется заплатить до 1 млн рублей штрафа. Кроме того, нанимателям грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Строительная отрасль пока остается разрешенной для работы гастарбайтеров.

Сейчас в Краснодарском крае трудятся около 80 тыс. граждан других государств.