Новые ограничения для мигрантов ввели на Кубани

На Кубани с 22 сентября 2024 года вступит в силу запрет на привлечение мигрантов для работы на сельхозпредприятиях, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг. Также нельзя будет нанимать гастарбайтеров для помощи в домашнем хозяйстве. Трудовые соглашения с иностранцами работодателям придется расторгнуть, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Ранее в регионе ограничения на трудоустройство мигрантов ввели в сферах торговли, общепита, образования, здравоохранения, спорта, предоставления персональных услуг. На территории Кубани также нельзя привлекать по патентам иностранцев для работы курьерами, водителями такси и пассажирского транспорта.
При игнорировании новых ограничений работодателей будут наказывать. За каждого привлеченного вне закона мигранта придется заплатить до 1 млн рублей штрафа. Кроме того, нанимателям грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Строительная отрасль пока остается разрешенной для работы гастарбайтеров.
Сейчас в Краснодарском крае трудятся около 80 тыс. граждан других государств.