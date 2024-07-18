В Узбекистане количество разводов зависит от регионов, высоты селений в горах и вмешательства свекровей — эксперт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Общая тенденция к разводам в мире усиливается. Узбекистан в этом плане не исключение. При этом, согласно статистике, с января по май в нашей стране зарегистрировано 80,8 тысячи браков и более восьми тысяч разводов, то есть на десять свадеб приходится один развод. Чаще всего люди разводятся из-за бедности, отсутствия взаимопонимания, ревности и измен.

Многие исследователи начали научно определять, что семейные отношения в узбекском обществе стали давать трещины под воздействием социальных, психологических, экономических, духовных и религиозных факторов в первые десять лет 2000-х годов. Ученые указывают на урбанизацию, миграцию, безработицу и религиозные отношения как на влияющие факторы. Усиление расслоения в обществе, межпоколенческие конфликты также стали причиной того, что проблема пустила глубокие корни.

Ученые считают, что семейные разногласия, которые происходят сегодня, включают обмен информацией и манипуляции с информацией (Интернет и социальные сети), уровень образования (высшее и среднее образование), уровень здоровья (анемия, инвалидность, психологические стрессы, депрессии и т. д. ), а также влияние, при котором религиозный фактор становится приоритетным.

В результате различного давления со стороны комиссий по примирению семей в районных советах психологическая напряженность и насилие между супругами приобрели еще более выраженный тон. В обществе стало процветать многоженство, основанное на шариатском браке. Уклонение от алиментов и других родительских обязанностей стало обычным явлением. А институт семьи признан самой актуальной социальной проблемой в Узбекистане.

При этом надо сказать, что некоторые исследователи стали рассматривать проблему разводов и под углом географии. Выяснилось, что в разных регионах страны есть свои особенности семейных отношений. Так, например, Ташкент и Ташкентская область, а также Ферганская долина — лидеры по числу разводов в стране, а в Самаркандском регионе самый высокий уровень брачности. От чего это зависит, корреспонденту Podrobno.uz рассказала эксперт, сотрудник Alfraganus University, доктор философских наук (PhD) в области географии Муаззам Сабирова.

Ситуация в экономических районах

Данные статистики, которые приводит эксперт, говорят о том, что общее количество семей в Узбекистане составляет 9,73 миллиона.

Для исследований географы делят территорию Узбекистана на экономические районы, не совпадающие с административным делением. Так, Ташкентский экономический район включает Ташкент и Ташкентскую область, Мирзачульский экономический район — Джизакскую и Сырдарьинскую области, Ферганский экономический район — Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области, Зарафшанский экономический район состоит из Самаркандской, Бухарской и Навоийской областей, Южный экономический район — из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей и Нижне-Амударьинский экономический район включает Хорезмскую область и Каракалпакстан.

По информации Сабировой, половина всех семей проживает в Ташкентском и Ферганском экономических районах.

Исследования показали, что доля многодетных семей Южного экономического района больше, чем общая доля семей, что говорит о его демографическом потенциале, в то время как в Ташкентском, Мирзачульском и Ферганском экономическом районах доля многодетных семей меньше, чем общая доля семей.

Эксперт установила, что доля семей, живущих без регистрации в ЗАГСах в Ферганском экономическом районе, превышает общую долю семей. Меньше всего таких семей в Мирзачульском и Нижне-Амударьинском экономических районах..

Лидирование Южного экономического и Ферганского районов как по количеству многодетных семей, так и по количеству неполных семей показывает сложность социальной и демографической ситуации в них.

По показателю неполных семей и количеству семей, вступивших в брак без государственной регистрации, лидируют Ферганский и Ташкентский экономические районы, и именно в них высокий уровень разводов.

В каком возрасте идти под венец?

Эксперт отметила также неравномерность возраста вступления в брак по регионам Узбекистана. Причем, начала с того, что общий коэффициент брачности (отношение количества браков, заключенных в течение года, к общему числу населения) уменьшился с 10,7 промилле в 2010 году до 8,7 промилле в 2022 году.

В Узбекистане средний возраст вступления в брак женщин составлял 20 лет в 2000 году и 22,3 года к 2023 году. В Наманганской и Ферганской областях женщины вступают в брак относительно молодыми, а в Каракалпакстане, Сырдарьинской области и Ташкенте наблюдаются относительно поздние случаи вступления в брак. Например, в Каракалпакстане он составляет 24 года.

По данным Сабировой, в Ташкентском экономическом районе наблюдается повышение возраста вступления мужчин в первый брак. В Самаркандской области, отличающейся высоким уровнем брачности, возраст вступления в брак женщин и мужчин остался неизменным и составляет 21 год. Большое количество молодежи в сельских семьях и, соответственно, число вступающих в брак среди нее влияет на показатели рождаемости и напрямую обеспечивает увеличение количества семей.

Как горы влияют на демографию

Сабирова отметила также особенности демографических процессов в Ташкентской области в зависимости от высоты проживания.

«Интересно, что количество семей с детьми до 18 лет увеличивается с высотой проживания. А доля многодетных семей в предгорной местности меньше, чем их доля на равнине и в высокогорной местности. Доля семей, живущих без регистрации брака, наибольшая на равнине и с высотой проживания уменьшается. Доля неполных семей (количество косвенно показывает число разводов. — Ред.) чуть выше в районе предгорной местности, коэффициент разводов составляет там 15,5 промилле», — прокомментировала эксперт результаты своих исследований.

Ученая также зафиксировала рост коэффициента разводимости в семьях в Бостанлыкском и Паркентском районах Ташкентской области. Увеличение числа неполных семей, по мнению исследователя, связаны с ростом доходов в семьях и развитием самосознания членов семей..

Конфликт «свекровь — келин»

Муаззам Сабирова пояснила также, что опрос выявил среди причин развода такой фактор, как «вмешательство третьих лиц» (пресловутый конфликт «свекровь — келин»). Причем, этот фактор чаше отмечали в городской местности, а именно в Ташкенте и в районах и городах Ташкентской области.

В самом же Ташкенте проблемными с точки зрения семейных отношений считаются Сергелийский, Бектемирский и Учтепинский районы, в которых предлагается провести мероприятия для укрепления института семьи.

Выход из проблемы

Для решения в стране проблемы с разводами Муаззам Сабирова предлагает, в частности, в одном из районов Ташкента внедрить в качестве пилотного проекта усложненную процедуру расторжения браков, увеличивая шансы на примирение сторон. В случае успеха эксперимента эту практику можно масштабировать на другие районы, считает эксперт.