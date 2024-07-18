Проблема с водоснабжением сохраняется на Бору

Напомним, что системы водоснабжения Бора уже продолжительное время не справляются с обеспечением жителей. Причиной этому называется увеличение потребления холодной воды борчанами в связи с установившейся жаркой погодой. В городе экстренно ремонтируются и вводятся в эксплуатацию резервные скважины.