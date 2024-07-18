Проблема с водоснабжением домов сохраняется на Бору. Об этом сообщил глава города Алексей Боровский в ответ на жалобы жителей в соцсети ВКонтакте.
По его словам, больше всего страдают жители квартир на верхних этажах, поскольку повышенный разбор воды сказывается на ее напоре.
«Сeйчас давлeние на водoзаборе максимaльное. Мeроприятия пo увeличению пoдъема воды путeм устрoйства допoлнительных сквaжин будyт прoдолжены. Ужe в этoм месяце», — пообещал мэр.
Напомним, что системы водоснабжения Бора уже продолжительное время не справляются с обеспечением жителей. Причиной этому называется увеличение потребления холодной воды борчанами в связи с установившейся жаркой погодой. В городе экстренно ремонтируются и вводятся в эксплуатацию резервные скважины.