У Пионерского море окрасилось в серый цвет из-за грязной реки

Вода серого цвета попала в море из реки Чистой. Предположительно, источник находится выше по течению на территории Светлогорского городского округа. Возможно, что это связано с попаданием в реку извести со стройплощадки в Светлогорске. Там идёт реконструкция автоматизированной газораспределительной станции.