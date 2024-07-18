У Пионерского море окрасилось в серый цвет из-за грязной реки

В Пионерском Калининградской области морская вода окрасилась в серый цвет. Об этом сообщили в администрации Пионерского городского округа.
Вода серого цвета попала в море из реки Чистой. Предположительно, источник находится выше по течению на территории Светлогорского городского округа. Возможно, что это связано с попаданием в реку извести со стройплощадки в Светлогорске. Там идёт реконструкция автоматизированной газораспределительной станции.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура потребовала устранить нарушения на пляжах Зеленогорска.