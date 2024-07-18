Погода в Ростове-на-Дону в выходные 20 — 21 июля: северный ветер принесет ослабление жары

В Ростовской области, по прогнозам синоптиков, кому-то повезет — местами пройдут кратковременный дождь и даже возможна гроза. Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а при грозе порывы разовьются до 15 — 18 метров в секунду. Такие ветер по шкале Бофорта, которой пользуются в МЧС, обозначается как крепкий, против него трудно идти, при нем качаются стволы деревьев и гнутся большие ветки ночью в отдельных районах порывы усилятся до 22 метров в секунду, что уже квалифицируется как шторм, когда ветер может ломать большие ветки и срывать черепицу с крыш. Температура воздуха ночью будет комфортной — в районе +21 — +26 градусов, а по западу даже станет прохладно — до +15. Днем же он прогреется до +29 — +34, а по югу будет +37.