Погода в Ростове-на-Дону в выходные 20 — 21 июля: северный ветер принесет ослабление жары

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 20 — 21 июля снова заставит жителей прятаться от палящего солнца. Жара самую малость сбавит обороты, и ростовчане уже шутят в соцсетях: «Дожили. +33 за прохладу считаем». А в некоторых районах синоптики даже обещают дождь. Публикуем подробный прогноз Ростгидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля, ожидается день без существенных осадков. Будет дуть ветер северо-западного и северного направления со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +23 — +25 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +33 — +35.
В воскресенье, 21 июля, осадков тоже не предвидится: по прогнозу — облачно с прояснениями. Ветер ожидается северной четверти, его скорость составит 6 — 11 метров в секунду. Ночью станет немного теплее — +26 — +27 градусов, а днем жара будет такой же как и в субботу: +34 — +35.
В Ростовской области, по прогнозам синоптиков, кому-то повезет — местами пройдут кратковременный дождь и даже возможна гроза. Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а при грозе порывы разовьются до 15 — 18 метров в секунду. Такие ветер по шкале Бофорта, которой пользуются в МЧС, обозначается как крепкий, против него трудно идти, при нем качаются стволы деревьев и гнутся большие ветки ночью в отдельных районах порывы усилятся до 22 метров в секунду, что уже квалифицируется как шторм, когда ветер может ломать большие ветки и срывать черепицу с крыш. Температура воздуха ночью будет комфортной — в районе +21 — +26 градусов, а по западу даже станет прохладно — до +15. Днем же он прогреется до +29 — +34, а по югу будет +37.
В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, в южных районах возможен небольшой дождь. Ветер будет преобладать северной четверти и разовьет скорость 6 — 11 метров в секунду. В северных районах региона ночью температура воздуха составит комфортные +20 — +22, а днем жара сжалится и не будет поднимать столбики выше привычных для июля +31 — +33 градусов. По югу же ночью столбики термометров покажут +24 — +26, а днем +34 — +36 градусов.