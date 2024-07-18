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В выходные жители нескольких районов Екатеринбурга останутся без трамваев

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, строители закроют движение транспорта на перекрестке улицы Титова и переулка Рижского. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.

ЕМУП «Городской транспорт» на этот период изменит движение нескольких трамвайных маршрутов:

— трамвай № 1: станция «Академика Парина» — улица Вильгельма де Геннина — улица Серафимы Дерябиной — улица Белореченская — улица Радищева — улица 8 Марта — улица Фучика — станция «Ботаническая»;

— трамвай № 14: станция «Фрезеровщиков» — улица Старых Большевиков — улица Фронтовых Бригад — проспект Космонавтов — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица 8 Марта — улица Фучика — станция «Ботаническая»;

— трамвай № 15: станция «40 лет ВЛКСМ» — улица Сыромолотова — улица Малышева — улица Гагарина — проспект Ленина — улица Московская — улица Радищева — улица 8 Марта — улица Фучика — станция «Ботаническая»;

— трамвай № 17: станция «Ботаническая» — улица Фучика — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — Верх-Исетский бульвар — улица Халтурина — улица Кушвинская.

Движение трамвая № 9 на данный период будет закрыто.

Ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга заключила контракт на разработку исследования для транспортной реформы с московской компанией ООО «Строй инвест проект». Компания была признана победителем торгов — при начальной цене контракта 23,6 млн рублей организация предложила за свои услуги 22,9 млн рублей. По условиям контракта, исследователи должны представить план по развитию транспортного комплекса, рассчитанный до 2045 года.

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