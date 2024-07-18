В выходные жители нескольких районов Екатеринбурга останутся без трамваев

Ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга заключила контракт на разработку исследования для транспортной реформы с московской компанией ООО «Строй инвест проект». Компания была признана победителем торгов — при начальной цене контракта 23,6 млн рублей организация предложила за свои услуги 22,9 млн рублей. По условиям контракта, исследователи должны представить план по развитию транспортного комплекса, рассчитанный до 2045 года.