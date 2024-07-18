CBS: снайпер заметил стрелявшего в Трампа Крукса за несколько минут до покушения

В США вскрывается все больше странных деталей поведения охраны во время покушения на Трампа. Выяснилось, что на неудавшегося убийцу заранее обратили внимание снайперы. Они были в том же здании, на крышу которого залез стрелок. Снайперы несколько раз предупреждали о нем командование и даже сфотографировали подозрительного человека. Однако им не приказали как-то отреагировать, а задержать стрелка попытался единственный полицейский, в итоге упавший с крыши.