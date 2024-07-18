Из Казани в Шанхай с 28 сентября запустят прямые авиарейсы. Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
Из столицы Татарстана самолет отправится в 20:00, а прибудет в Китай — в 9:00 по местному времени. Обратно вылет запланирован в 12:30, посадку в Казани осуществит в 17:00.
В настоящее время билетов на них в продаже нет. Авиасообщение организует авиакомпания China Eastern. Также она летает из Шанхая в Москву и Санкт-Петербург.
Напомним, Казань и Ташкент с 4 августа свяжет новый регулярный авиарейс. Полеты будут осуществляться по воскресеньям.