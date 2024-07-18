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Прямую линию с жителями проведет глава Иркутской области 18 июля

Игорь Кобзев в прямом эфире ответит на волнующие горожан вопросы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Иркутской области Игорь Кобзев в прямом эфире, 18 июля, ответит на волнующие жителей региона вопросы. Прямая трансляция будет идти по федеральному каналу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

— Прямой эфир начнется в 19:00. На все вопросы ответственные министерства направляют ответы в установленные сроки. Вопросы принимаются до 24 июля включительно, — поделились в правительстве.

Вопросы можно оставить в личных соцсетях Игоря Кобзева, а также задать во время эфира по номеру 8−800−2000−665.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирякам помогает решать проблемы платформа обратной связи. ПОС работает совместно с Госуслугами. Чаще всего жителям Иркутской области требуется помощь по вопросам здравоохранения.