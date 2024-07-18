117 клещей, зараженных боррелиозом, сняли с жителей Новосибирской области

Так, в Новосибирском районе был зарегистрирован 41 случай, в Мошковском районе — 27 случаев, в Искитимский район — 25 случаев, в Советском районе Новосибирска — 29 случаев, в Заельцовском районе Новосибирска — 24 случая и еще 14 жителей Новосибирской области укусили в других регионах.