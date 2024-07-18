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117 клещей, зараженных боррелиозом, сняли с жителей Новосибирской области

С жителей Новосибирской области сняли 117 клещей, зараженных боррелиозом.

Источник: Сиб.фм

В пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области сообщили, что с начала эпидсезона более 12 656 клещей укусили местных жителей.

Так, в Новосибирском районе был зарегистрирован 41 случай, в Мошковском районе — 27 случаев, в Искитимский район — 25 случаев, в Советском районе Новосибирска — 29 случаев, в Заельцовском районе Новосибирска — 24 случая и еще 14 жителей Новосибирской области укусили в других регионах.

По результатам исследования стало известно, что 117 клещей были заражены боррелиозом.

Напомним, что в Новосибирской области клещи покусали 837 местных жителей.

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