117 клещей, зараженных боррелиозом, сняли с жителей Новосибирской области

В пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области сообщили, что с начала эпидсезона более 12 656 клещей укусили местных жителей.
Так, в Новосибирском районе был зарегистрирован 41 случай, в Мошковском районе — 27 случаев, в Искитимский район — 25 случаев, в Советском районе Новосибирска — 29 случаев, в Заельцовском районе Новосибирска — 24 случая и еще 14 жителей Новосибирской области укусили в других регионах.
По результатам исследования стало известно, что 117 клещей были заражены боррелиозом.
Напомним, что в Новосибирской области клещи покусали 837 местных жителей.