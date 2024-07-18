Вспышку паутинного клеща ожидают в Ростовской области из-за летней жары

Эксперты отмечают, что паутинные клещи довольно распространены, и донские огородники часто с ними сталкиваются. Паразиты это вида обычно всеядны и неприхотливы в питании, а еще они быстро размножаются, именно эта особенность делает их опасными для сельхозкультур.