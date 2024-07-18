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Вспышку паутинного клеща ожидают в Ростовской области из-за летней жары

В Ростовской области предупредили об угрозе паутинного клеща.

Источник: Комсомольская правда

Жара в Ростовской области может привести к увеличению численности паутинного клеща — вредителя, опасного для более чем 40 видов растений. Об этом предупреждают в Россельхозцентре региона.

Эксперты отмечают, что паутинные клещи довольно распространены, и донские огородники часто с ними сталкиваются. Паразиты это вида обычно всеядны и неприхотливы в питании, а еще они быстро размножаются, именно эта особенность делает их опасными для сельхозкультур.

— На начальном этапе на растениях можно заметить белые точки, далее листья желтеют, засыхают и вовсе опадают. За период вегетации вредитель успевает дать от 10 до 12 поколений, — уточняют в региональном управлении Россельхозцентра.

С особой тщательностью специалисты рекомендуют следить за посевами овощей и подсолнечника.

Чтобы паутинный клещ не набрал силу, на участках советуют регулярно убирать сорняки. Также можно проводить опрыскивание или высаживать растения-отпугиватели (горчицу, бархатцы, чеснок). При этом все перечисленные методы могут быть неэффективны при сильном заражении.

Отдельно подчеркивается, что препараты против насекомых на этого клеща не действуют. Добавим, при использовании пестицидов и агрохимикатов нужно заранее оповещать пасечников.

флора и фауна