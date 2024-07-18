В Новосибирске на два месяца продлили арест олимпийскому чемпиону Андрею Перлову

По версии следствия, Перлов, будучи генеральным директором футбольного клуба «Новосибирск», арендовал футбольные поля по завышенным ценам, оплачивал их из средств бюджета, а разницу между реальной и завышенной ценой оставлял себе.
Напомним, что спортивного функционера задержали 29 марта 2024 года, в тот же день Центральный районный суд заключил его на два месяца под стражу. Свою вину обвиняемый отрицает категорически.
В мае суд на два месяца продлил пребывание Перлова в СИЗО. Адвокат Геннадий Шишебаров подал апелляционную жалобу, но областной суд оставил постановление суда первой инстанции неизменным.
Олимпийскому чемпиону предложили заключить контракт с Минобороны, Перлов отказался, так как это означает для него признать себя виновным.
Жена обвиняемого просила передать дело из МВД в Следственный комитет. С просьбой о помощи в «объективном и непредвзятом расследовании дела», возбужденного против её супруга, она обратилась к прокурору Новосибирской области.
Очередное ходатайство об изменении меры пресечения сегодня рассмотрели в Дзержинском районном суде.
— Постановлением суда продлен срок содержания под стражей до 23 сентября 2024 года в отношении Андрея Перлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, — информирует паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Постановление в силу не вступило, у сторон есть трое суток на его обжалование.