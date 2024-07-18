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В Самаре открыли сервис для передачи данных приборов учета

Самарцам рассказали, как передать показания водомеров ГВС.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре компания разработала сервис для клиентов-юридических лиц. Горожане смогут подать показания данных приборов учета, сообщают в «Т-Плюс».

— Данный сервис разработан для клиентов-юридических лиц и предназначен для передачи показаний тахометрических приборов учета (водомеров) ГВС и теплоэнергии. Вы можете воспользоваться сервисом в том случае, если ранее уже передавали показания, — отмечают представители компании.

Период передачи показаний с 15 по 25 число каждого месяца. Чтобы использовать сервис, клиенты должны ввести ИНН или номер договора, подтвердить свои данные и передать показания.

ЖКХ