В Самаре открыли сервис для передачи данных приборов учета

В Самаре компания разработала сервис для клиентов-юридических лиц. Горожане смогут подать показания данных приборов учета, сообщают в «Т-Плюс».
— Данный сервис разработан для клиентов-юридических лиц и предназначен для передачи показаний тахометрических приборов учета (водомеров) ГВС и теплоэнергии. Вы можете воспользоваться сервисом в том случае, если ранее уже передавали показания, — отмечают представители компании.
Период передачи показаний с 15 по 25 число каждого месяца. Чтобы использовать сервис, клиенты должны ввести ИНН или номер договора, подтвердить свои данные и передать показания.