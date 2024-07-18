В Самаре открыли сервис для передачи данных приборов учета

— Данный сервис разработан для клиентов-юридических лиц и предназначен для передачи показаний тахометрических приборов учета (водомеров) ГВС и теплоэнергии. Вы можете воспользоваться сервисом в том случае, если ранее уже передавали показания, — отмечают представители компании.