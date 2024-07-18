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Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. У выбросившихся на побережье Крыма дельфинов обнаружены заболевания, характерные для вирусной инфекции, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам диагностики у исследованных животных выявлены гепатит с жировым перерождением печени, гепатомегалия и гипербилирубинемия. У некоторых встречались также гастрит с желудочным кровотечением. Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции», — говорится в сообщении.

По данным зоозащитников, за последние недели поступило много сообщений о дельфинах-азовках на берегу, среди которых были выбросившиеся живыми, с истощением и лопающимися буллезными поражениями кожи.

«Эти же поражения мы наблюдали у истощенных азовок в море, при этом ранее такие симптомы не наблюдались. Одной азовке, которая выбросилась вблизи Судака, мы оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла. Из остальных особей, найденных живыми, две погибли до нашего приезда или почти сразу после него, остальные были потеряны из поля зрения очевидцев», — говорится в сообщении.

Зоозащитники призвали в случае обнаружения выбросившегося на берег дельфинов минимизировать с ними контакт и сообщить на горячую линию центра.

флора и фауна