Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма

«Эти же поражения мы наблюдали у истощенных азовок в море, при этом ранее такие симптомы не наблюдались. Одной азовке, которая выбросилась вблизи Судака, мы оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла. Из остальных особей, найденных живыми, две погибли до нашего приезда или почти сразу после него, остальные были потеряны из поля зрения очевидцев», — говорится в сообщении.