Ремонт тепловых сетей в Омске идет полным ходом

Специалисты «Тепловой компании» отмечают — в этом году ситуация с износом сетей более серьезная, чем прежде. Уровень общего износа в среднем составляет 65−70%. При этом собственных средств у компании в рамках действующих тарифов достаточно для замены лишь 1,3−1,7% тепловых сетей. Изменить ситуацию возможно при уровне замены сетей 3−5% в год, но для этого необходимо соответствующее финансирование, которого пока нет. Правда, в этом году от властных структур поступил запрос на предоставление предложений в программу замены сетей на период до 2030 года. «Тепловая компания» подала предложения по мероприятиям на замену 179 км сетей.