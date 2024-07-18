Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре пустят бесплатный автобус на смену трамваям из-за ремонта теплосетей

В Самаре на время ограничения движения трамваев из-за ремонта теплосетей запустят еще один бесплатный автобусный маршрут.

Напомним, в конце июля — начале августа из-за ремонта теплосетей в Самаре планируется остановить движение трамваев в районе улиц Фадеева/Ново-Вокзальной и Ивана Булкина/Антонова-Овсеенко.

«Бесплатный автобусный маршрут будет идти от Антонова-Овсеенко/Авроры до 22 Партсъезда/Ново-Вокзальной (две этих улицы не пересекаются — прим. Волга Ньюс)», — приводит «КП-Самара» слова руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина.

В горадминистрации пообещали, что пассажиры маршрута № 13 при пересадках не будут платить за проезд еще раз.

Ранее бесплатные автобусы запустили по ул. Ново-Садовой, где проводится реконструкция трамвайных путей.