В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь

По информации мэрии, в четверг в Волгограде началась подготовка к реставрации мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда», на которой установлен обелиск и вечный огонь. Перед началом работ власти провели церемонию передачи частицы вечного огня в музей-панораму «Сталинградская битва». В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие Волгоградского гарнизона, общественники, представители администрации города.