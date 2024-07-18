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В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь

ВОЛГОГРАД, 18 июл — РИА Новости. Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде затушили на время реставрации мемориала «Братская могила Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда», сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

Источник: © РИА Новости

По информации мэрии, в четверг в Волгограде началась подготовка к реставрации мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда», на которой установлен обелиск и вечный огонь. Перед началом работ власти провели церемонию передачи частицы вечного огня в музей-панораму «Сталинградская битва». В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие Волгоградского гарнизона, общественники, представители администрации города.

«Огонь торжественно потушили во время церемонии. Частица вечного огня будет храниться в музее до окончания реставрационных работ», — сообщили РИА Новости в мэрии.

По данным властей, подрядчик в ближайшее время огородит мемориал и приступит к его обследованию для разработки проекта реставрации.