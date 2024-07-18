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Движение ограничат по улице Байкальской в Иркутске с 19 июля

Проезд будет невозможен с 10 утра до 22 вечера 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

Движение по улице Байкальской ограничат на целый день 19 июля. Запрет затронет лишь определенный участок в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

— С 10:00 19 июля до 22:00 19 июля будет прекращено движение на участке улицы Байкальской от дома № 259 В до № 291а, — поделились в пресс-службе.

На обозначенном отрезке дороги стартуют плановые ремонтные работы проезжей части. Автовладельцам следует внимательнее выбирать маршруты для движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на участке улицы Литвинова в Иркутске будет ограничен проезд. Из-за работ на теплотрассе изменится схема движения.