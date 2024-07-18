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В воскресенье отменят рельсобус из Калининграда в Краснолесье

Поезд не будет курсировать 28 июля.

В воскресенье, 28 июля, отменят рельсобус из Калининграда в Краснолесье. Изменения в расписании связаны с техническими причинами. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

В дальнейшем поезда продолжат курсировать согласно расписанию. Всю актуальную информацию можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Рельсобус из Калининграда в Краснолесье запустили 1 мая. За это время им воспользовались несколько тысяч пассажиров. Состав отправляется по выходным и праздничным дням с Южного вокзала. Время в пути — 2 часа 41 минута.