Воронежцам рассказали, как пройти в фан-зону на Адмиралтейской площади 20 июля

В субботу, 20 июля, на Адмиралтейской площади будет работать фан-зона. На площадке для болельщиков уже установили большой экран для трансляции матчей. В этот день посмотреть первую игру «Факела» в текущем сезоне РПЛ смогут все желающие вне зависимости от возраста. Запуск болельщиков начнется за час до начала встречи с московским «Динамо» — в 19:00. Как на любом массовом мероприятии, здесь будут действовать усиленные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в четверг, 18 июля.