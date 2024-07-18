Воронежцам рассказали, как пройти в фан-зону на Адмиралтейской площади 20 июля

В субботу, 20 июля, на Адмиралтейской площади будет работать фан-зона. На площадке для болельщиков уже установили большой экран для трансляции матчей. В этот день посмотреть первую игру «Факела» в текущем сезоне РПЛ смогут все желающие вне зависимости от возраста. Запуск болельщиков начнется за час до начала встречи с московским «Динамо» — в 19:00. Как на любом массовом мероприятии, здесь будут действовать усиленные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в четверг, 18 июля.
Пропуск будет организован через два входа. Рамки металлодетектора установят в районе Успенского Адмиралтейского храма и с другой стороны — в непосредственной близости к входной группе на площадь. Сотрудники специализированной охранной организации будут проводить досмотр, а также следить за правопорядком во время матча.
— Болельщики смогут разместиться на лавочках в амфитеатре, предусмотренных архитектурой обновленной Адмиралтейской площади. Но для того, чтобы просмотр матча был более комфортным, можно взять с собой, например, туристический коврик или любую другую подушку, — отметил руководитель управления культуры Андрей Харитонов.
Монтаж мультимедийного экрана завершили 15 июля. Его размер составляет 8×5 м.
Трансляции матчей организовывали на Адмиралтейской площади во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. РИА «Воронеж» писало, что тогда были смонтированы сценическая конструкция 10×12 м и мультимедийный экран 4×6 м.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России уже внесло стадион «Факел» во Всероссийский реестр объектов спорта. Новый стадион оборудован системой звукоизоляции. Козырьки покрыты акустическим материалом толщиной порядка 13 мм, который поглощает отраженный звук от трибун и от поля.
РИА «Воронеж» опубликовало точное расписание первых семи матчей в новом сезоне Российской премьер-лиги. После матча с «Динамо» «огнеопасные» проведут две домашние встречи.