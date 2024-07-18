Чтобы не пострадали ни вы, ни ваш кошелёк: в мэрии Калининграда напомнили, как нужно вести себя на пляже

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» напоминает: купайтесь только на организованных пляжах, не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки и не приближайтесь к судам. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами, не плавайте на надувных матрасах или камерах, не бросайте в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся. Не прыгайте с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этого. Не оставляйте детей у воды без присмотра и не купайтесь в нетрезвом виде.