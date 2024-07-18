Чтобы не пострадали ни вы, ни ваш кошелёк: в мэрии Калининграда напомнили, как нужно вести себя на пляже

Купание в неустановленных местах может привести к несчастным случаям. В «Управлении по делам ГО и ЧС г. Калининграда» напомнили о правилах безопасного поведения на водных объектах, сообщает горадминистрация.
«Статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых водоёмах тонут люди, умеющие плавать. Причинами тому оказываются нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной ситуации», — говорится в сообщении.
Разрешённые места для купания:
- Озеро Пелавское
- Озеро Карповскре
- Озеро Шенфлиз
- Пруд Голубые озёра
- Озеро в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Мечта»
Запрещённые места для купания:
- Река Писса возле моста на улице Победы
- Река Писса возле Комбикормового завода
- Озеро Дубовское (посёлок Михайлово)
- Река Анграпа (посёлок Маяковское и «Горбатый мост»)
- Река Красная (посёлок Липово и улица Мукомольная)
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» напоминает: купайтесь только на организованных пляжах, не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки и не приближайтесь к судам. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами, не плавайте на надувных матрасах или камерах, не бросайте в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся. Не прыгайте с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этого. Не оставляйте детей у воды без присмотра и не купайтесь в нетрезвом виде.
Отдыхать на воде лучше в солнечную безветренную погоду при температуре воздуха 20−25ºС и воды 17−19ºС. Входить в воду следует осторожно, на мелком месте лучше остановиться и быстро окунуться с головой. Проводить в воде стоит более 10−15 минут.
После еды не следует купаться раньше, чем через час. Оказавшись в сильном течении, нужно использовать его, чтобы приблизиться к берегу. Попав в водоворот, следует набрать побольше воздуха в лёгкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок по направлению течения, всплыть на поверхность.
«При судорогах — не теряйтесь! Старайтесь удержаться на поверхности воды, зовите на помощь, самое главное — не поддаваться панике. Нужно на секунду погрузиться под воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на себя ступню за большой палец», — советуют спасатели.
Нельзя входить в воду на объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено». Нарушения караются штрафами.