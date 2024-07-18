В Краснодаре продлили веерные отключения света до 21 июля

В Краснодаре продлили веерные отключения света из-за жары. Временно ограничивать подачу электроэнергии будут до 21 июля. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.
«Это решение принято АО “СО ЕЭС” Кубанское региональное диспетчерское управление во избежание перегруза на оборудовании и линиях электропередач», — отметил глава города.
Свет будут отключать ежедневно с 12:00 до 21:00. Под ограничения могут попасть жители северо-западного, западного и юго-западного районов, Лориса, станицы Елизаветинской, района Ростовского шоссе.
Без электроэнергии могут остаться потребители в микрорайонах Фестивальном, Юбилейном, Московском Молодежном и Витаминкомбинат.
«Мы понимаем, это вызывает огромные неудобства. Но нам всем необходимо набраться терпения. Держим ситуацию на контроле, об изменениях будем сообщать», — добавил Евгений Наумов.