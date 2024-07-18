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В Краснодаре продлили веерные отключения света до 21 июля

Жителям Краснодара будут временно отключать свет до 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продлили веерные отключения света из-за жары. Временно ограничивать подачу электроэнергии будут до 21 июля. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

«Это решение принято АО “СО ЕЭС” Кубанское региональное диспетчерское управление во избежание перегруза на оборудовании и линиях электропередач», — отметил глава города.

Свет будут отключать ежедневно с 12:00 до 21:00. Под ограничения могут попасть жители северо-западного, западного и юго-западного районов, Лориса, станицы Елизаветинской, района Ростовского шоссе.

Без электроэнергии могут остаться потребители в микрорайонах Фестивальном, Юбилейном, Московском Молодежном и Витаминкомбинат.

«Мы понимаем, это вызывает огромные неудобства. Но нам всем необходимо набраться терпения. Держим ситуацию на контроле, об изменениях будем сообщать», — добавил Евгений Наумов.

энергетика