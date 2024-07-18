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В посёлке Храброво торжественно открыли монумент лётчикам (фото)

Мероприятие приурочили к 80-летию со дня образования транспортного авиаполка ВВС Балтфлота.

Источник: администрация Гурьевского округа

В посёлке Храброво торжественно открыли монумент лётчикам в честь 80-летия со дня образования отдельного транспортного авиационного полка ВВС Балтфлота. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Гурьевского округа.

«Личный состав полка на протяжении нескольких десятков лет добросовестно и самоотверженно выполнял поставленные перед ним задачи не только в интересах Балтийского флота, но и всей Калининградской области», — рассказали власти округа.

На открытие пришли ветераны, почётные гости, жители посёлка, глава Гурьевского округа и руководитель МКУ «Храбровское».

монументы