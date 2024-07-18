В посёлке Храброво торжественно открыли монумент лётчикам (фото)

В посёлке Храброво торжественно открыли монумент лётчикам в честь 80-летия со дня образования отдельного транспортного авиационного полка ВВС Балтфлота. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Гурьевского округа.
«Личный состав полка на протяжении нескольких десятков лет добросовестно и самоотверженно выполнял поставленные перед ним задачи не только в интересах Балтийского флота, но и всей Калининградской области», — рассказали власти округа.
На открытие пришли ветераны, почётные гости, жители посёлка, глава Гурьевского округа и руководитель МКУ «Храбровское».