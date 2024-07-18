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Умер диджей Tomcraft

Диджей и продюсер Томас Брюкнер, он же Tomcraft, скончался в возрасте 49 лет. Это подтвердили родные музыканта в одной из социальных сетей. Причина смерти электронщика неизвестна.

Источник: Звук

Диджей и продюсер Томас Брюкнер, он же Tomcraft, скончался в возрасте 49 лет. Это подтвердили родные музыканта в одной из социальных сетей. Причина смерти электронщика неизвестна.

Брюкнер начал работать диджеем в Мюнхене в 1994 году. Музыкант внес вклад в зарождающийся на тот момент стиль прогрессив-транс. Всего на счету диджея четыре альбома, последний из которых, For the Queen, вышел в 2007 году. В 2023-м его композиция Loneliness получила новую волну популярности, так как вошла в саундтрек картины «Солтберн» (2023).

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