Умер диджей Tomcraft

Брюкнер начал работать диджеем в Мюнхене в 1994 году. Музыкант внес вклад в зарождающийся на тот момент стиль прогрессив-транс. Всего на счету диджея четыре альбома, последний из которых, For the Queen, вышел в 2007 году. В 2023-м его композиция Loneliness получила новую волну популярности, так как вошла в саундтрек картины «Солтберн» (2023).