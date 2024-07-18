Мужчинам в Ростовской области стали раздавать фейковые повестки в военкоматы

Мужчинам в Ростовской области начали раздавать фейковые повестки в военкоматы. Подобные случаи уже отмечали в Белокалитвинском и Тацинском районах региона.
Предупреждение о мошенниках ранее распространили власти Белоколитвинского района. Сообщается, что «документы с фальшивой печатью были подписаны гражданином, который не работает в военкомате и не имеет к нему никакого отношения».
Получателей липовых повесток призывали на военные сборы. Те, кто выдавал бумажки, также советовали взять с собой вещмешки, предметы личной гигиены и продукты питания на 12 часов.
— Расчет мошенников прост: посеять панику среди населения или убедить человека, что его вот-вот призовут, а затем предложить решение «проблемы», — пояснили жителям Дона.
Районные власти попросили всех быть внимательными и не поддаваться на обман. Мужчинам в таких ситуациях следует лично звонить в военный комиссариат и уточнять информацию.