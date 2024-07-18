В полиции Красноярского края поддержали полный запрет электросамокатов

ГУ МВД по Красноярскому краю поддержало полный запрет электросамокатов. Об этом сообщил глава полиции региона Александр Речицкий.
ДТП с участием этого транспорта участились на 5%. Количество аварий выросло с 20 случаев за первое полугодие 2023 года до 109 случаев за аналогичный период в 2024 году. Число травмированных в ДТП людей увеличилось с 20 до 111.
«Мы, безусловно, поддерживаем соответствующие идеи Министерства внутренних дел России о полном запрете подобного рода средств индивидуальной мобильности и принимаем соответствующие меры не только по наведению порядка, но и устранению соответствующих причин и условий», — заявил Александр Речицкий.
Напомним, ранее Newslab писал, что в России собираются ввести высокие штрафы для лихачей на электросамокатах.