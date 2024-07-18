Нижегородцы стали массово жаловаться на новые лифты

«Лифт ломается каждый день. Вчера застряла на втором этаже. До диспетчера через кнопку вызова каким-то чудом дозвонилась через 10 минут (повезло). Она перезагрузила программное оборудование и спрашивает: “Вы на каком этаже? Лифт едет вниз или вверх?”. Ответила: “Никуда не еду”. На табло появляется цифра “0”, и программный голос говорит: “Лифт идет вниз” Вопрос: куда вниз? В преисподнюю что ли?», — написала она.