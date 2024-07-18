Нижегородцы стали массово жаловаться на новые лифты

Жители разных районов Нижнего Новгорода стали массово жаловаться в соцсетях губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на многочисоенные сбои в работе новых лифтов.
Так, жительница дома № 5 по ул. Бринского Ольга Т. рассказала, что с момента запуска лифта в июне каждый член ее семьи успел в нем застрять. При этом, по ее словам, в кабине нет сотовой связи, а кнопка связи с диспетчером плохо работает.
«Лифт ломается каждый день. Вчера застряла на втором этаже. До диспетчера через кнопку вызова каким-то чудом дозвонилась через 10 минут (повезло). Она перезагрузила программное оборудование и спрашивает: “Вы на каком этаже? Лифт едет вниз или вверх?”. Ответила: “Никуда не еду”. На табло появляется цифра “0”, и программный голос говорит: “Лифт идет вниз” Вопрос: куда вниз? В преисподнюю что ли?», — написала она.
Александр Г. из дома № 18 по ул. Красных партизан сообщил, что ввденный в конце марта лифт тоже практически не работает.
«Старый лифт так часто не выходил из строя как этот новый», — отметил мужчина.
Глеб Никитин дал поручение ответственным организация разобраться в проблеме. В ответ на это в Фонде капительного ремонта пояснили, что лифты были приняты комиссией и переданы на баланс управляющей компании. Обслуживанием лифтов теперь занимается специализированная организация по договору с управляющей компанией.
«Новое оборудование полностью автоматизировано и “чувствительно” к перепадам напряжения, поэтому первое время может возникать необходимость проведения доп.настройки. Гарантия на все виды работ и установленное оборудование действует в течение 5 лет», — заявили Александру Г. в организации.
Что касается жалобы Ольги Т., ей сообщили, что по указанному адресу обращения о неисправностях лифта в адрес фонда не поступали.
Напомним, что в июне в 10-этажном доме около площади Ленина лифт перестал работать из-за ливня.